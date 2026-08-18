Mauricio Ochmann sobre la denuncia que enfrenta por presunto despojo: “Yo sé quién soy”

Mauricio Ochmann se sincera sobre el conflicto legal que enfrenta tras ser acusado de presunto despojo en Tepoztlán, Morelos, por una mujer de la tercera edad. “Va bien. Todo sigue su curso. Yo sé quién soy”; compartió el actor, quien aseguró estar sorprendido por la demanda, dado que ya había tenido contacto previo con la vecina en cuestión. Aquí los detalles.