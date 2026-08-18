La sorpresa de Leslie Gallardo y Esmeralda Ugalde a los cocineros de MasterChef 24/7 (VIDEO)
Las presentadoras de MasterChef 24/7 visitaron a los cocineros y así llegaron a comer.
Leslie Gallardo y Esmeraldo Ugalde visitaron el Mundo de MasterChef 24/7. Los cocineros prepararon una carne asada para las invitadas especiales, quienes llegaron y provocaron una gran sorpresa a los concursantes. Las presentadoras no perdieron el tiempo y comenzaron a cuestionar a los participantes sobre las polémicas creadas en la competencia.