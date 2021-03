El empresario español Nicolás Vallejo asegura que Marjorie de Sousa es “mala persona y mala madre”.

El exmarido de Paulina Rubio no se mordió la lengua al opinar de la situación que vive Julián Gil desde que lo separaron de su hijo.

Nicolás Vallejo, quien ahora se desenvuelve como presentador de noticias de entretenimiento, se le fue a la yugular a Marjorie de Sousa por no permitir a Julián Gil ver a su hijo.

El español no sólo tachó a la venezolana de mala madre, sino de mala persona, ya que a decir de él a un padre no se le debe de alejar de un hijo, porque los más perjudicados siempre son los infantes.

Asimismo, señaló que no se puede tomar a la ligera una decisión como la que tomó Sousa después de que su relación con Gil no funcionó: “No es ‘yo dejo ver a mis hijos a su padre’, no, no es así, ese es el concepto equivocado, estamos hablando de la igualdad y es una cosa arcaica que no debería de ocurrir, al final es el niño el que lo sufre, la formación emocional de los niños, lo más importante son los primeros seis años de vida y debe de tener a su padre y a su madre”.

Según dieron a conocer en Ventaneando, Nicolas Vallejo Nájera repartió insultos sin morderse la lengua: “Es una mala persona, es una mala madre y lo estamos viendo, le está haciendo daño a su propio hijo, deja al niño ver a su padre y luego peléate con el padre, es su derecho”.

Marjorie de Sousa ha sido duramente criticada por los internautas por haber pedido la patria potestad de su hijo.

Fue en octubre de 2016 que la pareja informó de su separación, mientras él estaba en España para dar vida a Jesús de Nazaret, fue en ese entonces que se dio a conocer que la pareja estaba atravesando por un pleito legal y nobía vuelta atrás.

Aquella ocasión Gil reveló: “Los hombres padecemos, sentimos y también sufrimos... yo también estoy decepcionado, también estoy triste, también estoy frustrado, le aposté al amor con ilusión…” y aseguró que una relación: “No puede ser de tres”.

Años más tarde Marjorie dio un gancho al hígado al actor, tras haber ganado un juicio que le otorga la patria potestad al 100 por ciento y él sólo tendrá que cumplir con los gastos del niño como lo marca la ley.

