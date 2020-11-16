Ops, lo ha vuelto a hacer | Paulina Rubio, de nuevo en el ojo del huracán por un polémico video.

Hace varios meses la llamada “Chica Dorada”, Paulina Rubio, fue el blanco de críticas debido a un Instagram Live en el que apareció con una actitud que muchos calificaron de “errática”, corrieron rumores sobre supuestas adicciones de la cantante que, según los usuarios, podrían explicar la actitud de la exTimbiriche.

Sin embargo, la actriz y también cantante logró demostrar, incluso ante un juez, que su actitud no tenia nada qué ver con el consumo narcóticos como se había llegado a decir.

Ha vuelto a dar de qué hablar

Siguen las polémicas para “Pau”, pues en medio de sus problemas legales con sus exparejas, Nicolás Vallejo Nájera “Colate” y Gerardo Bazúa, apareció un nuevo video que llevó a sus seguidores a cuestionarse, otra vez, por la salud de la estrella.

En este nuevo clip, Paulina le envía amor y saludos a quienes la “aman y la odian”, mientras está sentada en un sillón rojo enfundada en un vestido animal print y una tercera persona le ayuda a despojarse de sus botas.

“Pasando a saludar. Amor para todos. Amo a los lovers. Amo a los haters”, escribió Paulina al pie de su publicación. En el video se le escucha decir “Ha sido un día larguísimo. Muchísimas gracias por sus comentarios, por sus likes, por su buen rollito… a los lovers, a los haters, I love you”, dice mientras envía un beso a la cámara.

Hace unos días la cantante de “Ni una sola palabra” llamó la atención con otro video donde celebra el triunfo de Joe Biden en las elecciones presidenciales estadounidenses. En el metraje, Paulina da varios brincos alzando las manos y después hace unos burpees, acto que desconcertó a varios fans.

“Celebrando la democracia, sintiendo todo el amor y la esperanza en las calles”, escribió.

Meses atrás , “Pau” Rubio fue acusada de maltratar a su pequeño hijo Andrea, pues según el padre del menor de 10 años éste presentaba ansiedad. El juez señaló que las afectaciones psicológicas del niño se deben a los problemas de sus padres.

En julio Paulina superó un test psicológico luego de que sus exparejas, “Colate” y Gerardo Bazúa, la acusaran de tener una conducta violenta.