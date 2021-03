Entérate en fotos: Christian Estrada reacciona a la reconciliación de Frida Sofía y Alejandra Guzmán.

El joven externó su sentir ahora que madre e hija tuvieron un acercamiento después de varios meses de no dirigirse la palabra.

La ruptura entre Frida Sofía y Alejandra Guzmán se dio, según ha dicho la hija de la rockera, por una supuesta relación que su mamá mantuvo con su exnovio Christian Estrada, de quien incluso llegó a estar embarazada, pero decidió abortar.

Según ha dicho Frida Sofía, su expareja llegó a Nueva York con mariachis al cumpleaños de su madre y ella no estaba invitada, pese a que sí puede viajar al interior de Estados Unidos, acto que le dolió mucho a la joven, quien después miró a su madre al lado de Christian Estada en un plan más que amistoso.

Ante los señalamientos de Frida Sofía, Christian Estrada dijo a la prensa mexicana que su expareja sabía que llevaría mariachis a su entonces suegra y que incluso la invitó para que llegaran juntos, pero la joven se negó a acompañarlo: “Ella sabe todo el respeto que le demostré, que quede en su conciencia. Si le llevé mariachis, pero fue por el cariño que le tenía”.

Sobre la relación que mantenía con la rockera, Estrada aseguró que le tenía mucho cariño a su exsuegra, pero nunca hubo algo más: “Le agarré mucho cariño a Alejandra Guzmán como suegra, e hice todo lo posible porque ella estuviera feliz y demostrarle el caballero que era con su hija”.

Alejandra Guzmán también ha dicho en más de una ocasión que ella sería incapaz de hacer algo que a su hija le llegara a lastimar, refiriéndose a la supuesta relación en la que la involucran.

Ahora que madre e hija tuvieron un acercamiento a través de un medio de comunicación en Estados Unidos, Christian Estrada dijo que le causa felicidad saber que madre e hija por fin pudieron hablar.

“¡Qué padre!, madre e hija como deben de se las cosas, siempre debe de haber amor ahí. El amor es lo mejor, además el amor de madre es lo mejor porque madre solo hay una”, dijo a un medio de circulación en Estados Unidos.

Si bien Estrada externó su sentir sobre el reencuentro, prefirió no opinar sobre la supuesta emboscada de la que fue víctima Alejandra Guzmán por parte de Frida Sofía y un matutino de Estados Unidos.

“Yo no tengo nada qué opinar sobre ellas. Con todo respeto no quiero tocar ese tema, es problema de ellas y no me meto más…”, dijo.

