Alejandra Guzmán y Frida Sofía remecen las redes sociales después de su primera demostración de amor tras meses de peleas, pero no todo fue miel sobre hojuelas.

Madre e hija tuvieron una llamada en vivo que provocó la alegría de sus fans, pero la agencia de la rockera calificó el encuentro como una ‘emboscada’.

Hace un par de días Enrique Guzmán dio a conocer a través de sus redes sociales que su hija Alejandra Guzmán había dado positivo a una prueba de Covid-19. La noticia de inmediato se convirtió en tendencia en las redes sociales y no faltó el medio que asegurara que la cantante mexicana estaba pasándola muy mal e incluso que ya se había despedido de Frida Sofía.

Fue así, a través de los rumores, que Frida Sofía se enteró que su madre se encontraba luchando contra la enfermedad que le ha arrancado la vida a más de 2 millones de personas a nivel mundial.

La noticia, como era de esperarse, encendió las alertas en Frida y se mostró muy preocupada por la Guzmán.

Según contó la joven empresaria, el mensaje era ‘muy bonito’ y la animó a dar el paso que millones de sus seguidores estaban esperando desde hace muchos años: la llamada de reconciliación.

“Le dije ‘Hola má’ y ella me dijo ‘Hola Frida, cómo estás’”, contó la joven durante una entrevista en un medio de entretenimiento en Estados Unidos.

Asimismo, señaló que la llamada fue para saber cómo estaba y si se encontraba tan mal de salud como se ha publicado en diversos medios de comunicación. Una vez que Frida escuchó a su madre que se encontraba ‘batallando’ pero bien, se quedó más tranquila.

La llamada que Frida hizo a su madre no fue más que por miedo: “Ese peso de tener esa distancia tan fuerte con mi propia madre… Y si algo pasa, que Dios no quiera, porque no sabemos cuándo nos toca”.

Si bien este fue un gran paso entre madre e hija, Frida Sofía asegura que para que se llegue a dar una reconciliación debe haber un trabajo muy fuerte como terapia intensa, de ambas, con un profesional.

Durante la entrevista Alejandra Guzmán sorprendió con una llamada donde dijo estar abierta a todo con tal de rescatar la relación con su única hija, declaraciones que llevaron a Frida a decir: “Mami para ser feliz te necesito en mi vida”.

Las conmovedoras palabras de madre e hija provocaron que los seguidores de ambas enloquecieran de solo pensar en un reencuentro después de los imparables dimes y diretes.

“Me hicieron llorar con esas demostraciones de amor”. “En hora buena, madre e hija no pueden vivir separadas”. “Lo mejor para ustedes, se lo merecen”. “Frida tienes una gran oportunidad ante tus ojos, no la desperdicies”, fueron algunos comentarios que Alejandra y Frida recibieron.

No todo fue miel sobre hojuelas

Después de la llamada e intercambio de palabras llenas de amor, la Agencia de Relaciones Públicas “All Parts” emitió un comunicado de presa para su publicación inmediata en la que tachó la llamada de Frida a Alejandra como una “emboscada”.

El comunicado decía que la producción de un programa de entretenimiento y Frida Sofía: “Emboscaron a Alejandra Guzmán mientras se recuperaba de Covid-19 en su cada de México. Fida estaba en el programa para promover su carrera musical. Después de un poco de teatro y de llorar lágrimas de cocodrilo, los productores se comunicaron con nosotros, el management de Alejandra, para preguntar si Alejandra quería responder y si podían llamarla”.

También se explica que la agencia se negó a la llamada, sin embargo, la hicieron desde el celular de Frida Sofía: “Queremos dejar claro que nos da asco este nivel de periodismo sensacionalista. Alejandra Guzmán está acostumbrada a lidiar con la prensa del chisme, incluso cuando las historias se vuelven cada vez más locas y por lo general ni si quiera contienen un mínimo porcentaje de verdad…”

Si bien el comunicado dejó en claro que la llamada se trató de un teatro, hasta el momento ni Frida Sofía ni Alejandra Guzmán han salido a confirmar o desmentir si este comunicado fue aprobado por la rockera o se trató decisión arbitraria por parte de “All Parts”.

