Entérate en fotos: la actriz Rossana Nájera inicia el año soltera: “Estoy bien con la idea de no ser mamá”.

La relación entre la actriz y el fotógrafo duró cinco años.

Este 2020 no ha sido nada fácil para la estrella de la pantalla chica Rossana Nájera quien cerrará el año soltera y sin compromiso.

La actriz confesó en Ventaneando que terminó su relación de pareja con el fotógrafo Chris Esqueda con vivió, en palabras de Rossana, los mejores años de su vida.

Visiblemente afligida por su rompimiento, la actriz se sinceró al decir que no sabe qué fue realmente lo que acabó con su relación, aunque apunta a que la diferencia de edades, él nueve años menor que ella, pudieron haber sido los causantes.

“No acabo de entender (qué fue lo que terminó con su relación) a grandes rasgos podría decir que la diferencia de edad hace que veamos la vida desde un punto de madurez totalmente diferente y eso no es su culpa, ni la mía. Hacen cosas muy raras cuando están muy chiquitos”, contó.

Pese a que la relación terminó, Rossana Nájera considera que vivió cinco años maravillosos al lado de Chris Esqueda y si el tiempo regresara, ¡volvería a vivir esos cinco años a su lado!

Eso sí, por ahora la estrella ha puesto una barrera entre ella y él: “Por mi paz mental y emocional decidí (bloquearlo). Creo que es más fácil (superar la ruptura) cuando no hay comunicación y poder pasar el proceso como dice mi terapeuta ‘Cruzar el desierto’ y cuando lo cruce lo veré con mucho cariño el día de mañana, pero ahorita no”.

Rossana también aprovechó para aclarar que el tema de la maternidad no provocó la ruptura, mucho menos lo dejó “volar” para que se convirtiera en padre como ha publicado un medio de circulación nacional.

“Decidimos no seguir intentando por unas cuestiones físicas. Lo platiqué con él y le dije ‘Si quieres lo podemos seguir intentando’ y él me dijo ‘No’. Y decidimos no ser padres y estoy bien con la idea de que la vida decidió que no”, explicó.

Asimismo, reveló que llegó a pensar que el tema de la maternidad le iba a pegar: “Yo pensé que ahora que terminé mi relación ‘A ver si no me pega el no haber sido mamá y ya me quedé sola’, pero al contrario, estoy bien con la idea de no ser mamá, porque hay muchas manera de ser mamá en esta vida y seguramente la buscaré en algún momento”.