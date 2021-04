FOTOS: ¿Cómo le cambió la vida a Tefi Valenzuela tras denunciar a su expareja, el actor Eleazar ‘N’?

La sexy peruana Tefi Valenzuela, decidió regresar un tiempo a Perú para continuar con algunos proyectos.

Stephanie Valenzuela Yábar, mejor conocida como Tefi Valenzuela es una modelo y cantante peruana. Su inicio en el modelaje fue a los cuatro años en un concurso de belleza. Actualmente llegó al tercer piso y se ve más bella y radiante que nunca.

Tras mantener una relación con el actor Eleazar ‘N’, sufrió un desafortunado evento, que se convirtió en una pesadilla para ella. Durante el noviazgo que mantuvo con el hermano de Zoraida Gómez, sufrió violencia psicológica y física.

Valenzuela puso una denuncia contra su exnovio y después de cinco meses, el actor recibió la libertad condicional por parte del juez, después de aceptar que había agredido físicamente a la modelo. La peruana mencionó que nunca dio el perdón y dijo que no iba a recibir millones como algunos medios de comunicación informaron.

Tefi no se arrepiente de haber denunciado al actor, pues mencionó que hizo lo correcto para que otras mujeres no vuelvan a sufrir lo que ella vivió y que nadie va a poder poner en tela de juicio a su demanda.

Días después de que Eleazar salió de la cárcel, expusieron una nota donde se hablaba que Tefi Valenzuela podría ser deportada tras la liberación de su ex, ella misma desmintió esa difamación y comentó que tiene sus papeles en regla, que no ha cometido ningún delito como para que no pudiera regresar a la capital.

Como parte de las condiciones para conseguir la libertad condicional, Eleazar ‘N’ tuvo que ofrecer una disculpa pública a Tefi, quien comentó que nisiquiera había tenido el tiempo de verla, ya que está retomando su vida.

Y aunque ha sido un proceso largo el estar al pendiente del juicio y asistir a las audiencias, Tefi no dejó de lado sus sueños y logró lanzar su primer sencillo como cantante.

Hace unos días Tefí regreso a Perú a visitar a su familia y a terminar algunos proyectos que había dejado pendientes y a promocionar su música; aunque confesó que regresaría a la capital para seguir trabajando ya que le ha gustado vivir en la Ciudad de México.

Sin duda Tefi Valenzuela es una mujer valiente, que a pesar del daño y de malos comentarios de la gente, nunca se dio por vencida.