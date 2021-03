La hija del ‘Potrillo’, Camila Fernández, reveló la poderosa razón por la que llamará Cayetana a su bebé.

La hija gemela de Alejandro Fernández se sinceró sobre el momento más complicado que vivió durante el primer trimestre de su embarazo.

Hace poco más de un mes nos enteramos de que la hija de Alejandro Fernández, Camila, está esperando a su primer bebé con su esposo Francisco Barba, sin embargo, recientemente la joven le confesó a Ventaneando que pasó por momentos muy difíciles los primeros meses de su embarazo.

América Guinart, madre de Camila Fernández, contó que su hija sufrió un desprendimiento de placenta que le provocó varias complicaciones. “Tuvo un desprendimiento de placenta, tuvo un hematoma, después se le vino que tenía placenta baja y la bronca con Cami es también que trae ocho piedras en la vesícula que le han causado mucho dolor, pero mira Cayetana luchadora se aferró”, contó Guinart.

A través de una entrevista con Ventaneando ahora fue Camila quien habló de los duros meses por los que atravesó debido a esta condición; además, también aclaró por qué su hija llevará el nombre de “Cayetana”, pues su significado está relacionado con su lucha.

TE PUEDE INTERESAR: La hija del “Potrillo”, Camila Fernández, se convertirá en madre y cuenta por qué tardó siete meses en dar a conocer la noticia.

“De la nada empecé a sangrar muchísimo, fue un desprendimiento de placenta, fueron unos dolores, como contracciones muy tempranas, también por las piedras en la vesícula, tenía la placenta baja”, dijo Camila conmovida.

“Te agarra en ceros, te llegan este tipo de cosas y como que no sabes si lo estás haciendo bien, es tratar de buscar esperanza y tratar de buscar tener buena actitud”, agregó la joven entre lágrimas.

“Me tocaba llorar todos los días, porque no dejaba de sangrar y sangré mucho tiempo, no me daban solución y yo no sabía ni qué pensar, pero sé que mi niña fue muy luchona y se agarró de la vida y aquí estamos mucho mejor”, recordó la cantante.

PARA RECORDAR: Se dieron el ‘Sí, acepto” en medio de la pandemia: La hija de Alejandro Fernández contrajo nupcias este fin de semana en Zapopan, Jalisco.

Este difícil proceso dio como resultado el nombre de la bebé: “Cayetana significa fuerte como una piedra, es el único nombre que me encanta, además del mío, por eso la voy a nombrar Cayetana”, reveló la nieta de Vicente Fernández.

Camila, quien se casó el pasado agosto en Jalisco, recordó la emoción que sintió luego de unos días de no haber sangrado.

“Cuando pasaron esos 7 gloriosos días de no haber sangrado sí grité de la emoción y no me quise alegrar de más porque dije, bueno, a lo mejor, todavía no salgo del peligro (…) Cuando salí del peligro agarré otro punto de vista mi vida y dije: ‘Yo ya no estoy para estar triste todos los días’, yo tengo que reflejarle a mi bebé otro tipo de energía”, dijo visiblemente emocionada y se disculpó por su emoción: “Perdón, estoy embarazada, no dejó de llorar”.

Camila también reveló cómo tomó la noticia su papá, Alejandro Fernández, de que se convertiría en abuelo: “Me dijo ‘¿cómo, en serio?’ y ya después me abrazó y me dijo que él la iba a malcriar y ahorita es el abuelo más feliz del mundo”, reveló la intérprete.

ENTÉRATE: Los Fernández están en el ojo del huracán por una boda, un posible embarazo y una supuesta demanda de pensión.