Natasha Dupeyrón rompió el silencio, confesó haber sido víctima de abuso sexual. Te contamos los detalles de sus declaraciones.

Todos conocemos a Natasha Dupeyrón desde chiquita, la hemos visto crecer tanto físicamente como profesionalmente. Hace unos días dio a conocer una noticia que nos consternó a todos, pues dijo que había sido víctica de abuso sexual. Te contamos los detalles de su declaración, ¡sigue leyendo y viendo las fotos!

A través de su cuenta de Instagram, Natasha compartió lo que vivió hace ya algún tiempo, ¡confesó que fue gracias a una canción feminista que pudo romper el silencio! Y es que en estos últimos tiempos, varias famosas se han animado a romper el silencio, pues aunque no debe ser un tema mal visto, sino de apoyo a las víctimas; a veces a las que lo sufren les da miedo el qué dirán, ¡afortunadamente eso está cambiando!

“Yo casi nunca cuento cosas personales y cuando estoy un poco vulnerable menos... Me invitaron a participar en una canción junto a otras 18 mujeres de todo el mundo, es una canción de feminismo, libertad, empoderamiento y obviamente dije que sí porque soy feminista, porque creo en el movimiento, es necesario, voy a las marchas, amo este movimiento y obviamente dije que sí... Una parte de mí no quería ir, me daba flojera, no quería estudiar la canción, no quería ir y fui con la mejor actitud porque es un movimiento que amo, pero tenía este movimiento extraño, empecé a cantar la canción, las partes que me tocaban y justo llegué a una parte de la canción que no sabía que podía dolerme”... dijo la actriz.

Natasha afirmó que al estudiar y cantar parte de la canción, se dio cuenta que tenía que romper el silencio ya e inspirar a más chicas a hacerlo también. ¿La frase? “No nos vamos a callar” .

Además, dijo que no era nada fácil aceptarlo, confesarlo, ¡ser libre de ello! Pero al final, decidió hacerlo sin importar los juicios de nadie. “Esta parte de mí no se quiere quedar callada, pero tiene miedo... Hoy me atrevo a decirlo en voz alta, no es fácil saberte víctima, no es fácil vivir un abuso y entonces no te juzgues si todavía no puedes hablar, necesita mucho trabajo personal y mucho amor a tu gente, todo a su debido tiempo, gracias a todas las chicas que hablan y denuncian”, dijo Natasha Dupeyrón.

Las apoyamos y respetamos a todas, ¡gracias por inspirar a más chicas a no callarse!