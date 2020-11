Se queda tras las rejas: Eleazar Gómez no solo tendrá una fría Navidad, sino que iniciará el 2021 en el Reclusorio Norte.

“No se vale lo que tú le estás haciendo a mi primo”, el pedido de la prima de Eleazar a Tefi Valenzuela

En días recientes se llevó a cabo la segunda audiencia del actor Eleazar Gómez donde su abogado, Froylán Díaz, pidió que se le otorgara la libertad condicional al intérprete, misma que le fue negada.

Jaime Carvajal, uno de los abogados de Stephanie Valenzuela, señaló “Esta audiencia que solicitó la defensa de (Eleazar) consiste en solicitar la suspensión del proceso para que él pueda salir en libertad con ciertas condiciones, entre ellas, aceptar la condición del hecho ilícito, someterse a una serie de pruebas, lo que la juez determine. Es un beneficio que le da el sistema acusatorio que existe en nuestro país, solicitar esta medida”.

Yanira Díaz, prima de Eleazar, acudió a la audiencia, donde rompió en llanto y le pidió a Tefi Valenzuela que perdonara a su primo.

“Tefy yo no tengo el gusto de conocerte, pero creo que no se vale, no se vale lo que tú le estás haciendo a mi primo. Sabes que te ama, sabes que te adora y por un arranque, ese día de enojo, no sé de qué, porque no sé exactamente lo que pasó, te pido de corazón que lo perdones. Ya bastante destrozada tiene su vida, su carrera y mi tía que está mala... ella venía con mucha emoción pensando que íbamos a llevar a Eleazar a la casa, pero pues no fue así", señaló Yanira.

“Creo en mis leyes, creemos en la justicia y yo creo que se va a hacer justicia ahora que se están mandando pruebas para que vean que no es como se está manejando”, agregó la familiar del actor.

Díaz aseguró que su primo también tiene lesiones y existe un video donde Valenzuela lo amenaza si la sigue molestando.

La madre de Gómez, quien había estado hospitalizada, también acudió a la audiencia, pero no habló con la prensa debido a que sufrió problemas de presión.

En estos últimos días trascendió que la modelo mexicana-libanesa Jeanette Karam, ganadora de Miss CDMX 2018 también denunció a Eleazar Gómez por maltrato físico y psicológico mientras tuvieron una relación sentimental.

A través de su cuenta de Instagram, la modelo compartió un video donde agradece el apoyo que ha recibido y asegura que “nunca es tarde para denunciar a tu agresor” y señaló que aún existe mucha falta de empatía con las víctimas de violencia en el país.

“Esta clase de hombres te hacen sentir que estás sola, te alienan de tu familia, de tus amigos para que solo puedas recurrir a ellos”, señaló en su video.

“Ni una más. Es hora de que seamos más comprensivos, más humanos, más empáticos. No hay manera de saber lo que está viviendo y lo que está sintiendo otro ser humano. Nunca más hay que ser cómplices con nuestro silencio. No tengas miedo, no estás sola. Cuando tocan a una, respondemos todas (Me van a tener que perdonar mi “envolvida” pero he pasado días muy difíciles, abrumadores y sin dormir; así que ya no doy ni una)”, escribió Jeanette junto a su video.

El abogado de la exreina de belleza reveló que son procesos judiciales distintos y que la denuncia no se ha clasificado.