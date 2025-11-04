¡Fue mágico! Guillermo del Toro presenta ‘Frankenstein’ en México

Durante la presentación de ‘Frankenstein’, Guillermo del Toro platicó en exclusiva para Ventaneando y compartió inesperadas situaciones alrededor de la novela de Mary Shelley. En el evento que sucedió en el Colegio de San Ildefonso, en la CDMX, se dieron cita los actores Jacob Elordi y Oscar Isaac, quienes compartieron sus impresiones de trabajar con el cineasta mexicano. Además, se dieron cita personalidades como Loreto Peralta, Christopher Uckermann y Paulina Goto, entre otros.