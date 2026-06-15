Ricardo rompe el silencio tras salir de MasterChef 24/7 y ya tiene a su ganador favorito

Ricardo habló sobre su reciente eliminación de MasterChef 24/7 y aseguró que incluso soñó con su salida de la cocina más famosa de México. Entre bromas, comentó que no siempre permanecen los mejores cocineros en la competencia y confesó que consideraba que aún tenía mucho por demostrar. Además, se atrevió a lanzar su pronóstico y señaló a Luisito como el posible ganador del reality.