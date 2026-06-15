La Pura Sabrosura descubre una fonda con sabor mexicano y menú completo a precio increíble
Un platillo tradicional, porciones generosas y un precio que sorprende convierten a esta fonda en una parada obligada.
La Pura Sabrosura visitó una fonda tradicional que ha conquistado a los comensales gracias a su delicioso huauzontle y su auténtico sabor mexicano. El establecimiento ofrece un menú completo por solo 90 pesos, que incluye agua fresca, tortillas recién hechas y un postre, una propuesta que combina tradición, calidad y economía en cada platillo.