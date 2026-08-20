José Ángel Bichir retoma su carrera con el estreno de la cinta “Casa 12”; así se vivió la premiere

José Ángel Bichir retoma su carrera artística a meses de haber caído de un tercer piso, como resultado de una crisis de salud mental. El actor recientemente estrenó la cinta “Casa 12”, donde interpreta a un hombre que sufre una crisis emocional que lo lleva a actuar de manera extraña. El rodaje se realizó hace algunos años, por lo que el artista no pudo acudir a la premiere. Sin embargo, su madre Patricia Pascual asistió en su representación y aseguró que se encuentra “todo bien”. Por su lado, su tío Bruno Bichir revela que el accidente de su sobrino ha unido más a la familia y habla sobre lo que detonó la crisis de José Ángel.