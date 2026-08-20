José Ángel Bichir retoma su carrera con el estreno de la cinta “Casa 12”; así se vivió la premiere
A meses de haber caído de un tercer piso como resultado de una crisis de salud mental, José Ángel Bichir retoma su carrera artística con el estreno de la película “Casa 12”.
José Ángel Bichir retoma su carrera artística a meses de haber caído de un tercer piso, como resultado de una crisis de salud mental. El actor recientemente estrenó la cinta “Casa 12”, donde interpreta a un hombre que sufre una crisis emocional que lo lleva a actuar de manera extraña. El rodaje se realizó hace algunos años, por lo que el artista no pudo acudir a la premiere. Sin embargo, su madre Patricia Pascual asistió en su representación y aseguró que se encuentra “todo bien”. Por su lado, su tío Bruno Bichir revela que el accidente de su sobrino ha unido más a la familia y habla sobre lo que detonó la crisis de José Ángel.