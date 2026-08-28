¡José Eduardo Derbez reaparece con Paola Dalay tras rumores de separación!

Tras semanas en el ojo público debido a diversos rumores de separación, José Eduardo Derbez y Paola Dalay reaparecieron juntos en una importante premiere. Sin embargo, cuando la prensa les pidió un beso, prefirieron hacer oídos sordos. Al hablar con las cámaras de Ventaneando, el actor reveló que no tiene planes de llegar al altar con la madre de su hija y respondió si le gustaría tener más bebés. Por su lado, Paola prefirió no hablar con los medios.