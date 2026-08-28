Alicia Encinas niega haber sido la responsable del encarcelamiento de Juan Gabriel en los 70: “Yo me quedo tranquila”

En exclusiva para Ventaneando, la actriz Alicia Encinas niega haber sido la responsable del encarcelamiento de Juan Gabriel en los 70. De hecho, asegura que cuando los hechos sucedieron, ella ni siquiera había llegado a vivir a la Ciudad de México. “Hicimos una amistad muy bonita. Era un gran ser humano y muy simpático. Jamás tuve yo qué ver. Lo único que tengo es que agradecerle. Yo me quedo tranquila con estar tranquila conmigo misma”; comentó.