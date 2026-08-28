Así se vive el 10° aniversario luctuoso de Juan Gabriel en Ciudad Juárez

Han pasado 10 años desde que el mundo le dijo adiós a Juan Gabriel. Como parte de su décimo aniversario luctuoso, las cámaras de Ventaneando acudieron a la celebración de “Juangabrielísimo” en Ciudad Juárez, donde la familia del Divo de Juárez estuvo presente. También platicamos con su hijo, Jean Aguilera, quien nos cuenta qué proyectos siguen para honrar la memoria de su padre tras el lanzamiento de la película “Juan Gabriel: Mi Primer Bellas Artes”. Jean también reaccionó a la negativa de su hermano Iván de permitir que otros cantantes interpreten temas de su padre y reveló que le encantaría escuchar una de sus canciones en la voz de Bad Bunny.