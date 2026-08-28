“Hay cosas gravísimas”; Vadhir Derbez reaparece tras acusaciones de abuso y comparte detalles de su batalla legal

Vadhir Derbez llegó a la Ciudad de México, procedente de Los Ángeles, California. Durante su llegada al aeropuerto, el actor se pronunció sobre la batalla legal que enfrenta luego de ser denunciado por presunto abuso. Si bien no quiso ahondar en el tema, sí reveló que “hay cosas gravísimas, muchas irregularidades”; afortunadamente, su defensa logró ampararlo. Vadhir también negó que años antes haya tenido una situación similar y habló sobre el incómodo momento en el que una señora lo tocó sin su consentimiento. El actor también se refirió a las críticas que recibió su hermana, Aitana, tras su aparición en el show de Sentidos Opuestos.