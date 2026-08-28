Lalo “El Mimo” celebra su cumpleaños número 90: “Sin ellos no hubiera podido seguir”

Eduardo de la Peña, mejor conocido en el mundo del espectáculo como Lalo “El Mimo”, celebró su cumpleaños número 90 junto a familiares y amigos. El comediante agradeció la ayuda que recibió por parte de sus amigos para costear su rehabilitación tras una aparatosa caída: “Sin ellos no hubiera podido seguir”. Por su lado, su hija se mostró conmovida por su trayectoria. A la celebración asistieron otros comediantes, como Luis de Alba y Marcos Valdés.