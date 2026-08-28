“Jamás he tenido un perdedor": El Chef Edgar Núñez asegura que su equipo será el vencedor en MasterChef 24/7

Este viernes, previo a la gala de MasterChef 24/7, los cocineros tuvieron una clase especial con la mayoría de los “Maestros del fuego”. La dinámica consistió en que los participantes le presentarán su menú final y que los expertos fueran sus mentores para lograr los mejores resultados. Así, Flor e Ixdit trabajaron con el Chef Diego Niño, mientras que Claudia y Lancer con Edgar Núñez. Al respecto, este último aseguró que su equipo sería el ganador: “Jamás he tenido un perdedor en mis filas”, sentenció.