Adrián Uribe revela detalles de su nueva película “El Club del pie izquierdo” en Ventaneando

¡Los foros de Ventaneando están de manteles largos! Esta tarde recibimos al actor Adrián Uribe, quien nos visita para hablar sobre su nueva película “El Club del pie izquierdo”, cuyo estreno en salas de cine está programado para el próximo 10 de septiembre. “Es sobre un godín que lleva años en una oficina vendiendo seguros”, relata. La cinta también está protagonizada por María León. Aquí te compartimos todos los detalles.