Uno a Uno: Jazmín eliminada de MasterChef 24/7; mejores platillos, polémicas y su triste eliminación

Jazmín, la reciente eliminada de MasterChef 24/7 nos visitó hoy en el programa “Uno a Uno de Ventaneando” para hablarnos de cómo decidió hacer el casting para entrar en el reality y sobre cómo fue su paso por el mundo MasterChef donde no solo aprendió a mejorar su técnica en la cocina, también hizo amigos y vivió grandes experiencias al lado de sus compañeros.