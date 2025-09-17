“Me excedí": Julio Preciado revela cómo han sido sus últimos días del hospital al escenario
El cantante, Julio Preciado, asegura que se excedió de trabajo, pues no ha parado ni un segundo, por lo que el cuerpo le cobró factura.
Julio Preciado tomó la decisión de internarse en el hospital por dos días, pues quiere seguir trabajando en la música. Francisco, exmanager de Paquita la del Barrio estuvo al lado de Julio en todo momento para apoyarlo en su más reciente concierto.
