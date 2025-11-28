inklusion logo Sitio accesible
¡Profeta en su tierra! Julión Álvarez se presentó en Chiapas con un éxito total

Luego de casi tres años de no pisar su tierra, Julión Álvarez se presentó en el Estadio Víctor Manuel Reyna como los grandes.

Luego de casi tres años de no pisar su tierra, Julión Álvarez se presentó en el Estadio Víctor Manuel Reyna como los grandes. El cantante de regional actuó ante casi 33 mil almas, quienes corearon de principio a fin sus más grandes éxitos.

