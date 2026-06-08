Kenia Os evita hablar de Peso Pluma tras su lleghada a México y denuncia acoso de la prensa

La llegada de Kenia Os a México estuvo marcada por momentos de tensión luego de que varios reporteros intentaran obtener declaraciones sobre su reciente ruptura amorosa con Peso Pluma. La artista evitó responder preguntas relacionadas con su vida personal y horas más tarde utilizó sus redes sociales para denunciar el trato que recibió en el aeropuerto, asegurando que sufrió empujones y un golpe en el cuello.