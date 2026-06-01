Doña Camila recuerda a Valentín Elizalde entre lágrimas y orgullo por su legado a casi 20 años de su muerte
La madre del “Gallo de Oro” acompañó a sus hijos y nietos durante la bendición de la gira “La Dinastía Elizalde Continúa”.
A casi 20 años de la muerte de Valentín Elizalde, su madre Camila Valencia, recordó con emoción al cantante durante una misa realizada en Guasave, Sinaloa. Asimismo, celebró que el legado de su familia siga vivo a través de la gira “La Dinastía Elizalde Continúa”, en la que también participará “El Gallo de Oro”.