Doña Camila recuerda a Valentín Elizalde entre lágrimas y orgullo por su legado a casi 20 años de su muerte

A casi 20 años de la muerte de Valentín Elizalde, su madre Camila Valencia, recordó con emoción al cantante durante una misa realizada en Guasave, Sinaloa. Asimismo, celebró que el legado de su familia siga vivo a través de la gira “La Dinastía Elizalde Continúa”, en la que también participará “El Gallo de Oro”.