Victoria Ruffo celebra 64 años y recibe inesperada felicitación de Alejandro Fernández
La actriz fue sorprendida durante la función “Las Leonas” con un emotivo festejo y un mensaje especial.
Victoria Ruffo celebró su cumpleaños número 64 en medio de una función de la obra “Las Leonas” donde la producción le organizó una emotiva celebración por parte de Alejandro Fernández. Conmovida por las muestras de cariño de sus compañeros y del público, la actriz agradeció el gesto que hizo aún más especial su celebración.