En Exclusiva: Enrique Guzmán sorprendió al confesar que no siente empatía por Luis Miguel: “No me gusta mucho”
El cantante cuestionó la relación de “El Sol” con su hija Michelle Salas y aseguró que le hubiera gustado verlo más presente como padre.
Durante su visita a Monterrey, Enrique Guzmán sorprendió al hablar sobre Luis Miguel y admitir que nunca ha sido uno de sus artistas favoritos. Más allá de su exitosa carrera, el cantante explicó que su opinión está relacionada con la distancia que ha mantenido “El Sol” con su familia, particularmente con Michelle Salas.