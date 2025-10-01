inklusion logo Sitio accesible
¿Retomó el contacto con el mánager de RBD? Así respondió Maite Perroni

Maite Perroni fue cuestionada si ha tenido contacto con Guillermo Rosas, quien fuera mánager de RBD y señalado por estafas; la actriz dejó claro lo que RBD significa para ella.

TV Azteca

Maite Perroni fue cuestionada si ha tenido contacto con Guillermo Rosas, quien fuera mánager de RBD y señalado por estafas. Por otro lado, la actriz no dudó en dejar claro lo que RBD significa para ella y compartió que pasa por un gran momento con su pareja.

