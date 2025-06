Mamá de Geraldine Bazán advierte que seguirá metiéndose en la vida de la actriz

Aunque siempre ha sido la principal promotora de la carrera de Geraldine Bazán, Rosalba Ortiz no puede ocultar el dolor que le causa la distancia que hoy su propia hija ha establecido en reclamo por las declaraciones que ella ha hecho desde su separación de Gabriel Soto.

No obstante y conmovida hasta las lágrimas, Rosalba advierte que con tal de defender a sus hijos, hará todo lo posible que esté en sus manos, aunque ello implique que estos la mantengan al margen de su vida o incluso que la gente la critique o se burle de ella, esta es la exclusiva para Ventaneando.

¿Qué dijo la madre de Geraldine Bazán?

“El hecho de que mi hija esté molesta conmigo, que se distancie, el que haya dicho esto públicamente ha provocado que personas perversas se burlen de mí. Que me digan: ‘Hay, tu hija no te quiere’. Lo dicen públicamente y yo siempre saldré a dar la cara aunque me hija me ha dicho que ya no”, dijo Rosalba Ortiz.

“Ya no necesito mamá que me defiendas, yo ya me sé defender sola y me da mucho gusto, entonces, eso es por lo cual mi hija salió a decir que estamos distanciadas, ella está distanciada, yo no”, recalcó la madre de Geraldine Bazán.

“La distancia no debe ser ley del hielo o liberarse totalmente. A mis hijos no les doy dinero ahora porque ya son independientes, pero tampoco les pido y por eso me he sentido con la libertad de opinar”, agregó.

¿Rosalba Ortiz se enteró de la infidelidad de Gabriel Soto por un video de Geraldine Bazán? Rosalba Ortiz revela que fue gracias al video que Geraldine Bazán subió a sus redes sociales hace 6 años, que se enteró de la infidelidad de Gabriel Soto con Irina Baeva y lo que a raíz de ello estaba atravesando su hija.

“Yo pensé que tenía una vida bonita, perfecta con sus dos hijas, con su esposo, con su carrera, pero cuando supe cómo la estaban dañando y que la persona que la tenía que proteger no lo estaba haciendo, no me importó, fue como cuando: ‘A mí mátenme, a mi hija no’”, sentenció.

“Yo le hablé a mi hija y le dije: ‘¿Qué está pasando?’ y me dice ‘tú no te metas’, pero quiero decirle que si alguien me pregunta voy a contestar, lo siento mucho. Yo recuerdo que tú me decías: ‘Contéstales que me pregunten a mí’, pero es que tú no les dices nada, o que le preguntaban a Gabriel, no, salía peor”, aseguró la madre de Geraldine Bazán.

Por último, aseguró que “tendría que irme de este país o irme a otro lado para no sentir lo que digan. Jamás dije nada contra mi hija, ni mucho menos, sí contra gente que le hacía daño y aún así respetaba a mi querido Gabriel por ser el padre de mis nietas, pero que tuvo gran parte de irresponsabilidad. Nunca nuestros hijos van a ser grandes para nosotros. Mi hija lo puede ver ahora con sus hijas, ella se arrancaría un brazo para que no les hicieran daño a sus hijas, esa es la ley de la vida”.

“No me regañes hija, soy tu mamá y voy a seguir diciendo lo que yo crea conveniente y que tú no ves, porque a veces hay una bola de humo frente a nosotros, así es de que perdón a todas y todos por estas lágrimas, pero no podía hablar de otra manera”.