¿Trataron de perjudicarlo? Marco Chacón rompe el silencio y revela si Imelda Garza Tuñón habría tratado de hacerle daño

Luego de que Imelda Garza Tuñón declarara que Maribel Guardia creyera que intentó hacerle daño a Marco Chacón, él mismo rompió el silencio y contó que estuvo hospitalizado. Además, comentó que no le ha llegado ninguna orden de restricción. Por su parte, Maribel Guardia negó haber solicitado manutención a Imelda para el menor.