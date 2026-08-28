Marco Chacón y Maribel Guardia se pronuncian sobre su batalla legal con Imelda Garza: “Eso lo va a decidir un juez”

Marco Chacón y Maribel Guardia volvieron a la Ciudad de México tras festejar el cumpleaños de la hermana de la actriz. Durante su paso por el aeropuerto, se pronunciaron sobre la tutela del pequeño Julián. La actriz también aseguró que no hay oportunidad de reencontrarse con su nieto y defendió a su amiga, Victoria Ruffo del hate recibido tras desafortunados comentarios sobre Aitana Derbez. Maribel se deslindó de las declaraciones de José Manuel sobre Ninel Conde.