En la recta final de MasterChef 24/7, Ixdit le hace una importante petición al Chef Diego Niño (VIDEO)

En la clase especial de este viernes en MasterChef 24/7, Ixdit le presentó su menú final a el Chef Diego Niño, “Maestro del fuego” en la competencia. Mientras platicaban de los detalles, la cocinera le pidió al experto culinario que confiara en ella y recibió una respuesta positiva y un generoso gesto, ya que recibió un tieno abrazo de su mentor.