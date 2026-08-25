“Estuve muy grave”; María Antonieta de las Nieves se sincera sobre sus trances de salud
María Antonieta de las Nieves se sincera sobre su estado de salud actual, luego de sufrir una fuerte crisis hace un año en Perú.
María Antonieta de las Nieves está completamente repuesta de la crisis de salud que sufrió hace un año en Perú. “Estuve grave. Desgraciadamente, me hicieron hacer una entrevista espantosa”; recuerda la actriz, quien reveló que sus trances de salud estuvieron relacionados con la falta de hidratación. En cuánto a la posibilidad de tener un reencuentro con Florinda Meza… ¡Así respondió!