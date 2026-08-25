“No lo entregaste y ya": Claudia señala a Ixdit por poner pretextos tras su derrota en MasterChef 24/7

A Ixdit no le fue nada bien en el último reto por el Pin en MasterChef 24/7, pues entregó un platillo incompleto porque aparentemente su fondant se habría extraviado. Y cuando quiso contarle los detalles al Chef Édgar Núñez, éste le sugirió que mejor no se justificara y siguiera enfocándose, momento en el que Claudia alzó la voz y le reiteró que si perdió fue simplemente porque no terminó.