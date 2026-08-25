Ixdit habla sobre su relación con Emmanuel en MasterChef 24/7: “Me decía que era muy fría”
Aunque se niega a dar explicaciones sobre su vida sentimental, Ixdit le confesó a Flor que las cosas con Emmanuel no eran tan perfectas como parecía.
Parece que Ixdit ya se está cansando de que pongan en duda la cercanía que tuvo con Emmanuel en MasterChef 24/7, en especial cuando le insinúan que lo utilizó. Para muestra, la plática que tuvo con Flor, en la que volvió a decir que ninguno de los dos se aprovechó del otro y hasta le contó que aunque no lo pareciera, sí tenían algunas diferencias, en especial porque el cocinero supuestamente le decía que su personalidad era muy fría.