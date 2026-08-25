Ixdit habla sobre su relación con Emmanuel en MasterChef 24/7: “Me decía que era muy fría”

Parece que Ixdit ya se está cansando de que pongan en duda la cercanía que tuvo con Emmanuel en MasterChef 24/7, en especial cuando le insinúan que lo utilizó. Para muestra, la plática que tuvo con Flor, en la que volvió a decir que ninguno de los dos se aprovechó del otro y hasta le contó que aunque no lo pareciera, sí tenían algunas diferencias, en especial porque el cocinero supuestamente le decía que su personalidad era muy fría.