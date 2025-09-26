inklusion logo Sitio accesible
Azteca UNO
Ventaneando
Video

Mariana Treviño aplaude el compromiso de Belinda, pues dará funciones en “Mentiras el musical” a pesar de lesionarse

Así fue el regreso triunfal de Mariana Treviño en “Mentiras el musical"; revivió al icónico personaje de Lupita, pues recordemos, ella fue la primera actriz en interpretar a este personaje.

Ventaneando
Compartir
  •   Copiar enlace

Así fue el regreso triunfal de Mariana Treviño en “Mentiras el musical"; revivió al icónico personaje de Lupita, pues recordemos, ella fue la primera actriz en interpretar a este personaje.

¡No te pierdas nuestro contenido, sigue a Azteca Uno en Google News!
×
×