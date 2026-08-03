Maribel Guardia rompe el silencio y comparte el consejo que le dio a Aylín Mujica tras la pérdida de su hijo
La actriz reapareció tras unas vacaciones en Costa Rica y habló con sinceridad sobre el dolor que le ha dejado una de las etapas más difíciles de su vida.
De regreso a los escenarios de Perfume de Gardenia después de unos días de descanso en Costa Rica, Maribel Guardia habló sobre la reciente tragedia que enfrenta Aylín Mujica y aseguró que estuvo en contacto con ella para brindarle apoyo.