Marimar Vega no quiere tener hijos y aceptarlo fue liberador
Marimar Vega y su esposo Jerónimo Rodríguez tomaron la decisión de no ser padresN no fue una decisión fácil para ellos, pero fue un acuerdo liberador.
Marimar Vega cuenta que muchas personas la atacan con la decisión que tomó de no ser mamá. La actriz también nos contó sobre el duelo que vivió con la muerte de su papá. No te pierdas la entrevista exclusiva en el canal de YouTube de Pati Chapoy este sábado a las 7:00 p.m.
