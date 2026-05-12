Chef Poncho Cadena nos explica TODO del formato de MasterChef 24/7 ¡Esto es lo que no sabías!

Quedan pocos días para el gran estreno de MasterChef 24/7 y el chef Poncho Cadena nos reveló varias cosas que no sabíamos de este nuevo formato que promete mantener al público al filo del asiento viviendo emociones al máximo. El crítico nos platicó que podremos ver; clases con masters de la cocina, trabajo en equipo y la dura competencia individual.