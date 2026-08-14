Bruno Bichir revela el detonante de la crisis de José Ángel Bichir que lo llevó a caer de un tercer piso
Bruno Bichir habla sobre el detonante de la crisis de salud mental que sufrió su sobrino, José Ángel Bichir, previo a caer de un tercer piso.
A más de 4 meses de la caída de José Ángel Bichir de un tercer piso, su tío, Bruno Bichir, habla para el lente de Ventaneando sobre el detonante detrás de la crisis de salud mental que sufrió el actor. Bruno fue parte de la premiere de la nueva temporada de “Las Azules”. Aquí los detalles.