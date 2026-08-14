Exclusiva: Daniel Giménez Cacho relata cómo perdió parte de sus dos dedos

En exclusiva para Ventaneando, Daniel Giménez Cacho relata cómo perdió parte de dos de sus dedos debido a un accidente en una obra de teatro hace 40 años. El actor también nos comparte que recientemente sufrió otra herida en la misma mano tras tratar de romper un bloque de hielo. Giménez presentó el monólogo “Nocturno”, bajo la producción de Alex Gou, en el que habla sobre sus vulnerabilidades.