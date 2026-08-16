“Me encanta cocinarles": Flor reveló los platillos que más disfruta prepararle a su familia en MasterChef 24/7 (VIDEO)
Flor compartió en MasterChef 24/7 la comida que más le gusta a sus hijos y lo que piensa prepararles cuando se reúnan.
Este sábado en MasterChef 24/7, Flor compartió un momento especial con sus compañeros, pues recordó lo mucho que le gusta cocinar para su familia, además, aseguró que con todo lo que ha aprendido en las clases, ahora podrá prepararles pizzas y otras delicias cuando vuelva a casa.