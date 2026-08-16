“Me compraba mi elote": Flor recuerda el tierno detalle que extraña de su esposo en MasterChef 24/7 (VIDEO)
Flor compartió un tierno episodio de su vida al lado de su esposo en MasterChef 24/7.
Conforme se acerca la gran final de MasterChef 24/7, los cocineros empiezan a sentir más nostalgia por sus seres queridos. Esta noche, Flor contó cómo cuando estaba embarazada su esposo le compraba un elote, uno de sus snacks favoritos. Narró este episodio de su vida con gran ilusión y con una sonrisa que nos recuerda que ya quiere abrazar a sus familia.