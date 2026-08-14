Exclusiva | “Su peor enemigo es su boca”; José Manuel Figueroa habla sobre su conflicto legal con Imelda Garza
José Manuel Figueroa habla en exclusiva para Ventaneando sobre su conflicto legal con Imelda Garza y asegura que la actriz se niega a ser notificada de la demanda.
En Ventenado hablamos en exclusiva con José Manuel Figueroa sobre su batalla legal con Imelda Garza. El cantante revela que la actriz se niega a ser notificada de la demanda que le interpuso por daño moral y violencia mediática, por lo que sus abogados han solicitado un oficio para que la administración del edificio les permita el acceso. El artista también asegura que el más grande enemigo de Imelda es su propia boca, porque “escupe lo que piensa”; y le manda sus mejores deseos a Maribel Guardia.