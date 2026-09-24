Exclusiva: ¡Motel celebra 20 años de trayectoria con una serie de conciertos!
Las cámaras de Ventaneando hablan en exclusiva con los chicos de Motel, quienes se encuentran de fiesta por sus 20 años de trayectoria artística.
¡Motel está de fiesta! Las cámaras de Ventaneando hablaron con Rodrigo y Billy, quienes celebran 20 años de trayectoria artística con una serie de conciertos que incluye un próximo show en el Teatro Metropolitan de la Ciudad de México. La cita será el próximo 12 de diciembre. ¡Aquí los detalles!