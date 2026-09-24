Pati Chapoy responde a Aleks Syntek tras acusarla de haber destruido a su familia: “Él es el que ha provocado todo lo que ha pasado en su vida”
Pati Chapoy y el equipo de Ventaneando responden a las acusaciones de Aleks Syntek con contundente mensaje para el músico.
Recientemente, Aleks Syntek emitió un comunicado en el que acusó a Ventaneando y a Pati Chapoy de presuntamente haber destruido a su familia. Tras sus comentarios, nuestros conductores mandan contundente mensaje al músico: “Él es el que ha provocado todo lo que ha pasado en su vida”.