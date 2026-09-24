“Afectas a los que más quieres”; Arath de la Torre se sincera sobre su lucha contra el alcoholismo

Arath de la Torre habla de la etapa de alcoholismo que atravesó y que lo llevó a buscar ayuda en alcohólicos anónimos: “Hay que hacerle entender a la gente que es una enfermedad (...) Afectas a los que más quieres”. El actor aprovechó nuestro lente para compartir un consejo a quienes atraviesan por cualquier tipo de adicción.