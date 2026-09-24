“Afectas a los que más quieres”; Arath de la Torre se sincera sobre su lucha contra el alcoholismo
Arath de la Torre, quien dejó atrás el alcoholismo al buscar ayuda en alcohólicos anónimos, reflexiona sobre aquella dura etapa en su vida.
Arath de la Torre habla de la etapa de alcoholismo que atravesó y que lo llevó a buscar ayuda en alcohólicos anónimos: “Hay que hacerle entender a la gente que es una enfermedad (...) Afectas a los que más quieres”. El actor aprovechó nuestro lente para compartir un consejo a quienes atraviesan por cualquier tipo de adicción.