“Me equivoqué"; Paola Rojas revela que Aleks Syntek le ofreció disculpas tras sus polémicos comentarios sobre su divorcio con Zague
Paola Rojas comparte que Aleks Syntek se comunicó con ella para ofrecerle disculpas tras sus polémicos comentarios sobre su divorcio con Zague.
Aleks Syntek no logra mantenerse alejado de la polémica. Tras hacer comentarios verdaderamente desatinados sobre el divorcio entre Paola Rojas y Zague, la conductora le puso un alto, por lo que el músico no tuvo más que salir a pedir disculpas.